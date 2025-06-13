Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2025 22:15
5 yıllık öğretmen yatan maaş: 45 bin küsür. gelir vergisi nedir?

arkadaşlar bu ayki maaşımdan 1000 lira küsür gelir vergisi kesilmiş. Bu normal midir? ve maaş çok çok düşük of!..

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