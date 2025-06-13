Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2025 22:15
5 yıllık öğretmen yatan maaş: 45 bin küsür.

arkadaşlar bu ayki maaşımdan 1000 lira küsür gelir vergisi kesilmiş. Bu normal midir? ve maaş çok çok düşük of!..


bahçesaray
Şef
13 Haziran 2025 22:37
ekdersten kesilmediği için

symphony19
Aday Memur
14 Haziran 2025 12:02
ek dersi fazla almışsındır bu ay

okuryazar3
Müsteşar
14 Haziran 2025 14:00

vergi dilimi cambazlığı ile ocakta verdiklerini misliyle alan zihniyet,diyor ki sabret, şükret:))

Ulu böyyükten de böyyük kutsanmışların reva gördüklerine rıza göstermek iman kurtarma vesilesidir, fakirlikle imtihan büyük şanstır diyen ulemamız(!) var ya. Sabretmekten başka çaremiz olmadığı için sabrediyoruz haberleri yok:))


ta345
Şef
14 Haziran 2025 15:51

şimdi bir daha baktım ve şunu farkettim ek dersi bordroya işlememişler bu defa ve buna rağmen böyle bir tablo var.

symphony19, 2 gün önce
ek dersi fazla almışsındır bu ay

symphony19
Aday Memur
14 Haziran 2025 15:52
bordroya işlenmesine gerek yok. sen muhtemelen geçen aya göre fazla ek ders aldın bu ay. doğru mu?
ta345, 2 gün önce

şimdi bir daha baktım ve şunu farkettim ek dersi bordroya işlememişler bu defa ve buna rağmen böyle bir tablo var.


ta345
Şef
14 Haziran 2025 15:54

evet de arada sadece 6 bin tl fark var.

symphony19, 2 gün önce
bordroya işlenmesine gerek yok. sen muhtemelen geçen aya göre fazla ek ders aldın bu ay. doğru mu?

symphony19
Aday Memur
14 Haziran 2025 15:59
normal dostum. önümüzdeki ay ek dersin daha az yatarsa gelir vergisi kesintin de azalır.
ta345, 2 gün önce

evet de arada sadece 6 bin tl fark var.


Pol-mat
Aday Memur
14 Haziran 2025 16:25

O nedir ki benden bu ay 3150 kesilmiş, 1000 nedir ki


okuryazar3
Müsteşar
14 Haziran 2025 21:22

sendika kesintisidir.

Pol-mat, 2 gün önce

O nedir ki benden bu ay 3150 kesilmiş, 1000 nedir ki


okuryazar3
Müsteşar
14 Haziran 2025 21:23

vergidir..kesen kesene:)


samet.by
Daire Başkanı
15 Haziran 2025 17:55

hangi sendika 3150 tl kesinti yapıyor merak ettim.

okuryazar3, 2 gün önce

sendika kesintisidir.


Pol-mat
Aday Memur
15 Haziran 2025 21:35

Ek ders yüksek olduğu için o kadar vergi kesintisi oldu hocam, yoksa sendika ile alakası yok

samet.by, Dün

hangi sendika 3150 tl kesinti yapıyor merak ettim.


akın355
Memur
15 Haziran 2025 23:28

Sendikalı belediye işcisinin 80 bin lirayı beğenmediği, 45-50 bin lira alan öğretmene emekliliğe yansımasın ama bu kadar da az almasın diye kariyer adıyla 55-60 bin lira reva görülen memlekette buna ses çıkaramayan sendikaların yükseltemediği vergi dilimine takılıp önce ek dersin brütünün indirimi doldurmasıyla aslında sosyal yardım kurumlarından yardım alması gerekenleri çok da ihtiyaç yokken kamuya alıp maaşa bağlamalarından dolayı maaşından kesilen çok kazanıyon sen vergisi.

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