Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Haziran 2025 22:50
Farklı Kurumun Güvenlik Soruşturması

Merhaba, bugün sağlık bakanlığından gelen mesaj sonucu arşiv araştırmamın olumlu sonuçlandığını öğrendim ve evraklarımı teslim edeceğim ancak bu süreçte aklıma takılan bir konu var aslında dert etmemem gerekirken ama sonucunu bulamadım:

daha önce başka bir kuruma başvurmuştum ve sonuçlarının güvenlik soruşturması sonrası açıklanacağı söyleniyordu, olurda (olması için benim bildiğim bir sebep yok ama) bu güvenlik soruşturması olumsuz olursa şuan atamamın yapıldığı, arşiv araştırmamın olumlu sonuçlandığı kuruma herhangi bir etkisi olur mu? mantıken olmaz ama kamu işlerini pek bilmiyorum

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