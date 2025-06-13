Istanbul Arnavutköyde Tenis arkadaşları arıyoruz

Merhaba, ilçemizde kort tenisi ve masa tenisi salonu imkanlarımız maalesef kısıtlı, gerekli yerlere kort yapılması için birlik oluşturabilecek, Arnavutköy'de ikamet eden ve whatsapp grubunda birleşip biraya gelebileceğimiz ve bu spor branşlarına ilgili olan arkadaşlarımızı grubumuza bekliyoruz. Whatsapp Grup Linkimiz https://chat.whatsapp.com/CJG619hQVyPJvTTezyzI1Y

Merhaba, ilçemizde kort tenisi ve masa tenisi salonu imkanlarımız maalesef kısıtlı, gerekli yerlere kort yapılması için birlik oluşturabilecek, Arnavutköy'de ikamet eden ve whatsapp grubunda birleşip biraya gelebileceğimiz ve bu spor branşlarına ilgili olan arkadaşlarımızı grubumuza bekliyoruz. Whatsapp Grup Linkimiz https://chat.whatsapp.com/CJG619hQVyPJvTTezyzI1Y