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Editörler : supporters.


13 Haziran 2025 23:09
Istanbul Arnavutköyde ikamet eden Tenis arkadaşları arıyoruz
Istanbul Arnavutköyde Tenis arkadaşları arıyoruz Merhaba, ilçemizde kort tenisi ve masa tenisi salonu imkanlarımız maalesef kısıtlı, gerekli yerlere kort yapılması için birlik oluşturabilecek, Arnavutköy'de ikamet eden ve whatsapp grubunda birleşip biraya gelebileceğimiz ve bu spor branşlarına ilgili olan arkadaşlarımızı grubumuza bekliyoruz. Whatsapp Grup Linkimiz https://chat.whatsapp.com/CJG619hQVyPJvTTezyzI1Y

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