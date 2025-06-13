Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2025 23:59
Seminer İl Seçimi

Baska sehirde seminer almak isteyenler, sehir secimini nereden yapacaklar? Gecen sene internet üzerinden yapmıştık. Yine öyle mi olacak?

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