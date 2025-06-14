Meslek değişimi

Merhabalar daha önce bir konu açmıştım hocalarım tekrardan uzun uzadıya yazıp başınızı agritmim. Özetle su an atanamadım ve sinifciyim.

Merak ettiğim şu şayet atanirsam bilgisayar programcisi gibi onlisans bir bölüme geçiş yapma imkanım olur mu? Yoksa illa lisans bölümü mu gerekiyor geçiş için. İşletme bitirecem meb de alan değişikliği için faydası olur mu ? Bilgisi olan aydınlatırsa çok memnun olurum.

Daha atanmamissin neden soruyorsun diyen olursa bunu uzun zamandır araştırıyorum ve kendime bir rota çizmeye çalışıyorum motivasyon olması açısından. Şimdiden teşekkür ederim 🌷