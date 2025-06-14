Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Haziran 2025 00:29
Kendi ilişiğimi kesebilir miyim?

Merhaba arkadaşlar. Ortaokulda görev yapıyorum ve müdür yardımcısıyım ancak okul müdürüm rahatsız olduğu için görevlendirme müdür vekiliyim. İl dışı tayinim çıktı. Acaba ilişik keserken kendi yazımı, onayımı ve personel nakilimi kendim mi yazmam gerekiyor yoksa aynı binada olduğumuz ve aynı zamanda ilkokul müdür vekili olduğum için ilkokulun müdür yardımcısı mı ilişik kesme yazı mı yazıp EBYS den onaylaması gerekiyor ? Ya da ben kendi yazılarımı yazabiliyor muyum? Böyle bir durumda nasıl bir prosedür işliyor acaba?


m.r_f
Şube Müdürü
14 Haziran 2025 06:32

Kendi yazınızı kendiniz yazıyorsunuz ve onaylıyorsunuz.

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