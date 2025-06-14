CBK tazminatları 16 bin TL oldu ZAM Geldi

CBK da çalışmaya yansımaz zaten genel olarak dedim polisede el bir şeyler yaparlar mı ek zam olarak

CBK da çalışmaya yansımaz zaten genel olarak dedim polisede el bir şeyler yaparlar mı ek zam olarak

dadaspolis3425, 20 dk. önce cbkda calismayana nasil yansiyacak..haberin kaynagi nedir