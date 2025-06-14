Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 02:53
CBK tazminatları 16 bin TL oldu ZAM Geldi
CBK tazminatlarına zam geldi bu polise yansır mı ?

dadaspolis3425
Aday Memur
14 Haziran 2025 02:56
cbkda calismayana nasil yansiyacak..haberin kaynagi nedir

DemirEGM
Aday Memur
14 Haziran 2025 02:59
CBK da çalışmaya yansımaz zaten genel olarak dedim polisede el bir şeyler yaparlar mı ek zam olarak
dadaspolis3425, 20 dk. önce
cbkda calismayana nasil yansiyacak..haberin kaynagi nedir

dadaspolis3425
Aday Memur
14 Haziran 2025 03:12
yansımaz devrem yansımaz keşke olsa...
Toplam 3 mesaj

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