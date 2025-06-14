Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 02:53
Cumhurbaşkanlığı koruma tazminatları 16 bin lira oldu

CBK tazminatlarına zam geldi bu polise yansır mı ?


dadaspolis3425
Aday Memur
14 Haziran 2025 02:56
cbkda calismayana nasil yansiyacak..haberin kaynagi nedir

DemirEGM
Aday Memur
14 Haziran 2025 02:59
CBK da çalışmaya yansımaz zaten genel olarak dedim polisede el bir şeyler yaparlar mı ek zam olarak
dadaspolis3425, 8 saat önce
cbkda calismayana nasil yansiyacak..haberin kaynagi nedir

dadaspolis3425
Aday Memur
14 Haziran 2025 03:12
yansımaz devrem yansımaz keşke olsa...

yinemiamcalar
Şef
14 Haziran 2025 05:40

Ne kadardi da 16 oldu


Sbz1dftd
Şube Müdürü
14 Haziran 2025 07:13
CBK NE

Efendy022
Aday Memur
14 Haziran 2025 08:28

Cumhurbaşkanı koruma

Sbz1dftd, 3 saat önce
CBK NE

DemirEGM
Aday Memur
14 Haziran 2025 08:39
10 dan 16
yinemiamcalar, 5 saat önce

Ne kadardi da 16 oldu

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