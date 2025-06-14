Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 09:44
Disiplin cezasına itiraz

Yaklaşık olarak bundan 9 ay önce il denetleme müdürü polis merkezine geldi. Kendisini dışarıda karşıladım. Tekmili verdiğim halde bana, dışarı çıkmadı ve tekmil vermedi şeklinde bir rapor tanzim etti. Bundan dolayı aylıktan 1 gün maaş kesimi 3 ceza puanı, selamlama kurallarına uymamaktan ceza aldım. Geriye dönük meslek hayatımda herhangi bir kınama veya uyarma cezası sicilimde mevcut değil, performans notlarım başladığım dönemden beri tam puan.

Şimdi değerli meslek büyüklerim bu cezaya bölge idare mahkemesinde itiraz etsem herhangi bir sonuç alabilir miyim? Avukat tutmam mı mantıklı olur? Avukat tutmasam süreci kendim yönetebilir miyim?

Değerli cevaplarınız ve görüşleriniz için şimdiden sağolun.


Brse
Şef
14 Haziran 2025 10:32

Avukata para yedirme.çogu dolandırıcı .kendin kendini savun

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