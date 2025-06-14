Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


14 Haziran 2025 11:14
Şu an sizi ne mutlu ederdi?

uzakta, tanıdığım kimselerin olmadığı bir yerde, deniz manzarası müzik ve kahve..


meral7919
Aday Memur
14 Haziran 2025 11:15

kitap eklememişim :)


E.Kayı Han
Editor
14 Haziran 2025 13:33

1 trilyon dolar.

Toplam 2 mesaj

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