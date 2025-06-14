Anayasa mahkemesi karar süresi

Merhaba arkadaşlar,16.05.2025 tarihinde anayasa mahkemesine başvuruda bulunduk komisyonlar önünde incelemede yazıyor bu süreç ne kadar sürüyor ve toplam ne kadar sürede açıklanıyor internetten 5 ay diyor ama inanmıyorum hukukumuzu biliyoruz yaşayan veya sureci devam edenler var ise bilgilendirirse sevinirim

Merhaba arkadaşlar,16.05.2025 tarihinde anayasa mahkemesine başvuruda bulunduk komisyonlar önünde incelemede yazıyor bu süreç ne kadar sürüyor ve toplam ne kadar sürede açıklanıyor internetten 5 ay diyor ama inanmıyorum hukukumuzu biliyoruz yaşayan veya sureci devam edenler var ise bilgilendirirse sevinirim