Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 11:28
Anayasa mahkemesi karar süresi
Merhaba arkadaşlar,16.05.2025 tarihinde anayasa mahkemesine başvuruda bulunduk komisyonlar önünde incelemede yazıyor bu süreç ne kadar sürüyor ve toplam ne kadar sürede açıklanıyor internetten 5 ay diyor ama inanmıyorum hukukumuzu biliyoruz yaşayan veya sureci devam edenler var ise bilgilendirirse sevinirim

Kenzo123
Memur
14 Haziran 2025 11:52

Anayasa mahkemesi 2 3 yıldan önce gelmez

Toplam 1 mesaj

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