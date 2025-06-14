X etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Yaklaşık 10 gündür X platformunda farklı hashtagler ile fazla çalışma, maaşın yetersizliği, özlük hakları vb. etkinlikler yapılmakta ve bu etkinlikler gündemde kalacak şekilde sonuç veriyor.

Bizim forumda da X etkinlikleri ile ilgili farklı farklı başlıklar açılmaktadır. Benim açımdan farklı başlıklar açılması hususunda herhangi bir sorun bulunmuyor.

Üyelerimizin geri dönüşerine göre X etkinlikleri bu başlık altında sürdürülsün, faklı başlıklarda organizasyon ve gelişmeler hakkında bilgi bütünlüğü oluşmuyor. X etkinliklerinin istenilen sonuca ulaşabilmesi ve organize olabilmek adına sadece bu başlık altında iletişimde olmanın yararlı olacağını değerlendimekteyim.