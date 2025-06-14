Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 11:52
X etkinlikleri (TEK BAŞLIK)

Arkadaşlar yaklaşık 2 haftadır devam edilen etkinlikte özellikle bugün 300.000 limitini aşması beklenen etkinlik şu ana kadar 150.000'e bile bulmadı. Emniyet eşitlik istiyor etkinliğini rekorla 300.000 s taşımamız lazım


swat3410
Editor
14 Haziran 2025 12:35

Yaklaşık 10 gündür X platformunda farklı hashtagler ile fazla çalışma, maaşın yetersizliği, özlük hakları vb. etkinlikler yapılmakta ve bu etkinlikler gündemde kalacak şekilde sonuç veriyor.

Bizim forumda da X etkinlikleri ile ilgili farklı farklı başlıklar açılmaktadır. Benim açımdan farklı başlıklar açılması hususunda herhangi bir sorun bulunmuyor.

Üyelerimizin geri dönüşerine göre X etkinlikleri bu başlık altında sürdürülsün, faklı başlıklarda organizasyon ve gelişmeler hakkında bilgi bütünlüğü oluşmuyor. X etkinliklerinin istenilen sonuca ulaşabilmesi ve organize olabilmek adına sadece bu başlık altında iletişimde olmanın yararlı olacağını değerlendimekteyim.

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