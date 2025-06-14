Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 13:47
İstinat itiraz

arkadaşlar kurumlar BİM'e itiraz ettiklerinde ydli mi itiraz ediyor genelde öyle ediyorsa YD kabul ediliyor mu

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