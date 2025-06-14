Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 14:15
Ticaret bakanlığı elektrik mühendisliği

Ticaret Bakanlığı elektrik mühendisliği alımı ile ilgili bilgilere ihtiyacım var. Çalışma şartları, ne iş yapar, tayin durumu, maaş, il dışı görevlendirmeler vs. gibi konularda yeterli bilgiler bulamadığım için herhangi bir fikri olan veya iletişime geçebileceğim birisi belirtebilirse sevinirim.

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