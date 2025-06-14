Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


14 Haziran 2025 14:55
Başka bir kuruma iş başvurusu yapmak
herhangi bir devlet kurumunda işçi olarak çalışırken başka bir kuruma iş başvurusu yapıp işeyerleşme ihtimali nedir mülakattaki komisyon bu duruma nasıl bakar sizce ?

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