Başka bir kuruma iş başvurusu yapmak

herhangi bir devlet kurumunda işçi olarak çalışırken başka bir kuruma iş başvurusu yapıp işeyerleşme ihtimali nedir mülakattaki komisyon bu duruma nasıl bakar sizce ?

herhangi bir devlet kurumunda işçi olarak çalışırken başka bir kuruma iş başvurusu yapıp işeyerleşme ihtimali nedir mülakattaki komisyon bu duruma nasıl bakar sizce ?