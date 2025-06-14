Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 15:14
Diyanet'e geçiş

Başka kurum da memurum gih sınıfında. Diyanet'te memur, büro görevlisi veya vhki olmak istiyorum. İlahiyat mezunuyum . Kurumlar arası geçiş ile diyanete geçiş yapabilir miyim? Etrafınızda örnekleri var mı?

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