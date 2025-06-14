Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Haziran 2025 16:26
Beter Olun

Insallah toplu sozlemede

yuzde 2+2 den yuksek zam vermeyip enflasyon farki da vermezler

daha da beter olursunuz

yoksa akillanmacaksiniz

insallah kamu iscilerinin mali olarak daha da ezip fitre zekat verecegi duruma gelirsiniz

yoksa akillanmayacaksiniz

Allah im insallah daha da beter hale dusur su memur milletini

daha da rezil rusva et

yoksa bir seyleri anlamayacak bu et kafalilar

Amin


CakirBey0
Aday Memur
14 Haziran 2025 16:38
sus lan düdük

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
14 Haziran 2025 16:42
Naptın üçbuçuk bu nasıl bir bedduadır

Hadicanımmm
Şef
14 Haziran 2025 16:48
sonuna kadar katılıyorum arkadaşa özellikle üç kurul için hala sendikalarda duranlara daha da beter olacaklar zaten

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Haziran 2025 16:48

muhatabim degilsin

klasik memursun

CakirBey0, 2 saat önce
sus lan düdük

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
14 Haziran 2025 16:50

daha dun asgari ucret alan torpilli taseronlar

maaslarindan sikayet ediyor

bizim memurlar hala agam pasam diye sendika baskanlarinin etegini opme pesinde

mustehak daha da beter olun

mustehak

istifa edemiyorsaniz size mustehak

istifa edemeyen 1 kelime etmesin

gitsin otede aglasin zirlasin

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