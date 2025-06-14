KHK/FETÖ/KSK/FİRAR HARİCİ PİSMANLAR KULÜBÜ YARDIMLAŞMA

Yaptığı Disiplinsizlik ve benzeri olaylar sebebiyle meslekten ihraç edilen personellerin bilgi alis verisi idari dava süreci istinaf Danıştay yardımlaşma *Benim dosyam istinaf aşamasında daha önceki açtığım başlıkta bilgi vermiştim amaç bilgi alis verişi yapılacaklar konusunda yardımlaşma ve hayırlısıyla hatamızın farkında olarak yeni bir sayfa açarak meslegimize dönelim

Yaptığı Disiplinsizlik ve benzeri olaylar sebebiyle meslekten ihraç edilen personellerin bilgi alis verisi idari dava süreci istinaf Danıştay yardımlaşma *Benim dosyam istinaf aşamasında daha önceki açtığım başlıkta bilgi vermiştim amaç bilgi alis verişi yapılacaklar konusunda yardımlaşma ve hayırlısıyla hatamızın farkında olarak yeni bir sayfa açarak meslegimize dönelim