Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 16:31
KHK/FETÖ/KSK/FİRAR HARİCİ PİSMANLAR KULÜBÜ YARDIMLAŞMA
Yaptığı Disiplinsizlik ve benzeri olaylar sebebiyle meslekten ihraç edilen personellerin bilgi alis verisi idari dava süreci istinaf Danıştay yardımlaşma *Benim dosyam istinaf aşamasında daha önceki açtığım başlıkta bilgi vermiştim amaç bilgi alis verişi yapılacaklar konusunda yardımlaşma ve hayırlısıyla hatamızın farkında olarak yeni bir sayfa açarak meslegimize dönelim

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