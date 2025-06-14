Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Haziran 2025 16:58
İl dışı tayinde son ilişik kesme tarihi?

İl dışı tayinde en son ne zaman ilişik kesilmesi lazım. Ağustos ayında ilişik kesilebilir mi ?


bahçesaray
Şef
14 Haziran 2025 17:43
engel yok
Toplam 1 mesaj

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