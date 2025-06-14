Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 16:59
CTE GYS sınavında yönetmelik düzenlemesi

değerli arkadaşlar

İKBM'lerin 2. müdürlük sınavına girmenin önü açılacak mı?

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