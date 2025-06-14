Yarı zamanlı çalışma

Evet böyle bişey var birkaç farklı kurumda alanlar var. Sitede de mevcut diğer kurumların gruplarına girip bakabilirsin. Hatta birisi mahkeme ile emsal karar bile göstermişti. Kaldı ki çocuk yapılmasının teşvik edildiği bu günlerde yolun daha kolay olur

Evet böyle bişey var birkaç farklı kurumda alanlar var. Sitede de mevcut diğer kurumların gruplarına girip bakabilirsin. Hatta birisi mahkeme ile emsal karar bile göstermişti. Kaldı ki çocuk yapılmasının teşvik edildiği bu günlerde yolun daha kolay olur