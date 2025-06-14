Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 17:01
Yarı zamanlı çalışma

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 e göre dünyaya gelen çocuğum analık iznimin sona ermesinin ilköğretim çağına başlayacağı tarihe kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkı var mı konu hakkın da bilgisi olan yapan var mı


Proletariat
Daire Başkanı
14 Haziran 2025 18:00
Evet böyle bişey var birkaç farklı kurumda alanlar var. Sitede de mevcut diğer kurumların gruplarına girip bakabilirsin. Hatta birisi mahkeme ile emsal karar bile göstermişti. Kaldı ki çocuk yapılmasının teşvik edildiği bu günlerde yolun daha kolay olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurban bayramı ödüllendirmesi2025 yılı istihdam açıklayan illerBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdilerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİstifa mantıklı geliyor artık2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025x platformu #Adımız Emniyet Soyadımız MağduriyetMuğla iline geçici görev

Sözlük

sürekli kavga eden çift 2 evlenmeden önce beraber yaşamak 1 Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 1 editör sevmemek 14 crops35 5 gecekuşu 1 internetin yavaş olması 1 başına buyruk yaşamak 1 günün filmi 3 Bi Mola Yarışma Anketi 2

Son Haberler

Bankayı Pompalı Tüfekle Basan Şahıs TutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştüAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' AçıklamasıTraktör tarlaya uçtu, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiİspanya'da 125 kentte Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı