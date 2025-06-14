Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Haziran 2025 17:46
Kadro dışında çalıştırılma

Arkadaşlar 2024 yılında devlet hastanesine 3+1 şoför kadrosuyla atandım. Yönetim şu an şoforlük birşey yok ambulans çalışmıyor, sadede evde sağlık var dedi beni acil ön kayıt bölümüne verdi. Şimdi de doktor yanı ya da acil yeşil sarı alan da sekreter yapabilirler diye bir şey duydum. Bu yasal mı. Şoför olan birisi tıbbi sekreterlik yapabilir mi. Üstelik yeni öğrendiğime göre benim yerime şoförlük kadrosunda bulunan 2 kişi temizlik personeliymiş. Yani şoför olan ben kayıt işi yapıyorum temizlik personeli olan iki kişi şoförlük yapıyo. Ne yapmam gerekir. Yönetimle ters düşüp tartışmak da istemiyorum. Lütfen yardım edin. İtiraz edersem beni başka yerlere gönderirler diye de endişeliyim


Antipanik8
Aday Memur
14 Haziran 2025 18:25

Lütfen bu yazdihinizi dilekçe ile yönetime yazın ve bekleyin


fatodemiş
Memur
14 Haziran 2025 18:46
Personeli, görevi dışında kesinlikle başka işte çalıştıramazlar buna hakları yok. Dilekçeyle yönetime başvurun korkmayın size bişey yapamazlar
Toplam 2 mesaj

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