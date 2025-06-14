Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 18:31
İSTİNAF

istinaf

arkadaşlar merhaba istinafta dosyam var da. Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinde bu şekilde yazıyor karar ne kadar sürede verilir,?

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