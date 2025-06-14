kpss B lisans sınav tarihi

mühendisim. 2025 kpss lisans b için bir tarih göremedim. acaba sistem mi değişti. 2026 da mı tarih belli olacak. 2025 sınavına girip puan alamıyor muyum. Gk gy eylüldeki sınava mı girmem lazım. bilgisi olan yazabilir mi

mühendisim. 2025 kpss lisans b için bir tarih göremedim. acaba sistem mi değişti. 2026 da mı tarih belli olacak. 2025 sınavına girip puan alamıyor muyum. Gk gy eylüldeki sınava mı girmem lazım. bilgisi olan yazabilir mi