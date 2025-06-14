KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


14 Haziran 2025 19:39
kpss B lisans sınav tarihi
mühendisim. 2025 kpss lisans b için bir tarih göremedim. acaba sistem mi değişti. 2026 da mı tarih belli olacak. 2025 sınavına girip puan alamıyor muyum. Gk gy eylüldeki sınava mı girmem lazım. bilgisi olan yazabilir mi

enginar123
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:28

çünkü 2025 de b grubu kpss yok

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