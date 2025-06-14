Özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiası

Arkadaşlar özel hizmet tazminatına %50 ve bordroda gözüken fazla çalışma ücretine %80 oranında zam yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Twittırda yaptığımız etkinlikler boşa gitmedi çok şükür tam netleştirdiğim taktirde bilgilendiririm gruplarda böyle bir yazı dolaşıyor

Arkadaşlar özel hizmet tazminatına %50 ve bordroda gözüken fazla çalışma ücretine %80 oranında zam yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Twittırda yaptığımız etkinlikler boşa gitmedi çok şükür tam netleştirdiğim taktirde bilgilendiririm gruplarda böyle bir yazı dolaşıyor