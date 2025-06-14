Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 19:56
Özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiası

Ozel hizmet tazminatina %50 fazla çalışma ücretine %80 seyyanen zam lafları dolaşmaya başladı bilgisi duyumu olan varmi balon olabilir duyan varmi diye yazmak istedim


babanicolas
Memur
14 Haziran 2025 20:08
inşallah doğrudur demekten başka birşey diyemiyrm

Polisc
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:13
Arkadaşlar özel hizmet tazminatına %50 ve bordroda gözüken fazla çalışma ücretine %80 oranında zam yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Twittırda yaptığımız etkinlikler boşa gitmedi çok şükür tam netleştirdiğim taktirde bilgilendiririm gruplarda böyle bir yazı dolaşıyor

neşeli murat
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:14
hadi inşAllah.

pomem bekleyen masum
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:19

Insallah öyle olursa ortalama 10 bin seyyanen zam demek

babanicolas, 58 dk. önce
inşallah doğrudur demekten başka birşey diyemiyrm

trivirinko
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:25
saatimiz 235 liradan 275 liraya çıkıyor baya iyiyimiş :)

aliözcan
Memur
14 Haziran 2025 20:29

Zam gelse bile çalışma saatleri için X'de devam etmek lazım


cmaksçı
Memur
14 Haziran 2025 20:33
Hayal kırıklığına uğramamak için çok hayal kurmayın. Şi düşünülen zam bile bir nebze rahatlatır ama 19 yıldır dönem dönem böyle söylenti çıkar unutulur gider. X te etkinliğe devam. Seyyanen 15 bin zam ve çalışma saatleri en temel konumuz olmalı

Vardır bir hayır
Şef
14 Haziran 2025 20:35

Çalışma saatleri 10 bin liradan çok daha önemli

aliözcan, 37 dk. önce

Zam gelse bile çalışma saatleri için X'de devam etmek lazım


Kartal4612
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:50
arkadaşlar umut satanlara inanmayın çalışma 2. şark kalkması,12-36 emri ve rütbelilerin statüleriyle ilgili olacak temmuz ayını bekleyin. maddi olarak maalesef çok bastırılıyor ama sonuç yok

Kartal4612
Aday Memur
14 Haziran 2025 20:54
maddi olarak kurban bayramı ödüllendirmesi var evrak hazır imzalanınca sistemden bakarsınız

Ümitin
14 Haziran 2025 20:59

Devrem nerde calışıyorsun,yani bilgilerin bu kadar net mı,bu kadar mücadeleye ekonomik hiç bir gelişme yok mu

Kartal4612, 12 dk. önce
maddi olarak kurban bayramı ödüllendirmesi var evrak hazır imzalanınca sistemden bakarsınız
Toplam 11 mesaj

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