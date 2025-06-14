Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 20:10
Sağlık raporu çalışma şartı
Eşimin yüzde 54 ortopedik engeli bulunmaktadır süresiz ve bağımsızdır. Bu sebeple çalışma şartı olarak dilekçeyle yada birim amiriyle görüşerek gece çalışmasından muaf olabiliyor muyum. bilgisi olan abilerimden, kardeşlerimden cevap bekliyorum

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