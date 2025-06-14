KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Haziran 2025 20:13
sözleşmeli personel tam olarak nedir

ortaöğretim kpss ile destek personeli olarak atandık diyelim sözleşmeli personel olarak mı başlıyoruz yoksa kadrolu memur mu? sözleşmeli personellerin atandıktan sonra sözleşmelerinin uzatılmamaları gibi bir durumu olabilir mi?

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