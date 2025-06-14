Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Haziran 2025 21:15
E kpss atama iptali

Ben 2024 ekpss sınavına ortaöğretim zihinsel grubundan girdim atandım. İlk raporum 2008 de (1 yaşında iken) zihinsel + ortopedik olarak girilmiş . Başvurular için gittiğimizde zihinsel grubu istemememe rağmen zihinsel girildi . Sınava girdikten sonra 18 ime girdiğimden yeni rapor çıkardım ve zihinsel ibaresi kalktı kuruma bu durumu bildirdik ve güvenlik soruşturması için yeni raporu ve eski raporu istediler sizce atamam iptal olur mu ?

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