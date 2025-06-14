Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 22:03
adana eş durumundan atama
eş durumundan seneye adanaya atama istiyeceğim şuan istanbuldayım 2.yılım eşim özel bir şirkette çalışıyor adanada sizce sorun olur mu adanada çalışma durumu nasıldır max kaç sene kalabilirim abilerim

swat3410
Editor
14 Haziran 2025 22:05

https://forum.memurlar.net/konu/2583707/


mehmett010101
Aday Memur
14 Haziran 2025 22:15
yapan varmı acaba
Toplam 2 mesaj

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