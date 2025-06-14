Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Haziran 2025 22:05
Akli meleke yerindedir raporu

Hocalarim ben atipik psikoz tanım var.

Sağlık kurulu kesin karar vermedi.6 ay sonra karar verilecek demiş.

Ben üni Hastanesi'nden heyet raporu almışım(memuriyet ve ise giris)bu da 3 yıl sonra ki kamu personeli olacağım vakit gerekli imiş.

Almam gereken akli dengesi yerindedir raporu.(Sözleşmeli personel olmak için)

Bu raporu nasıl alabilirim

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