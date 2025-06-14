Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 22:27
İlişik kesim tarihi ve maaş

Bilenler için soruyorum, Temmuz 7-8-10 öncesi gibi bir tarihte ilişik kesen memurun temmuz maaşı ne zaman yatar?


hasaahmt
Aday Memur
14 Haziran 2025 22:33
Temmuz 7 den sonra keserden ağustosta çift yatar önce kesersen 7 den önce temmuz da alırsın maaşını

maliyeci1983
Şef
14 Haziran 2025 22:51

8 ine başlarsan maaş yetişir ama sornasi için ek bodro yaparlar ayın 20 ile 30 arası yatar


selah-harzem
Şef
14 Haziran 2025 22:57

Başlama değil kesiş referans noktası olacak. Yani 7-8 veya 3-4'ünde kessem ne zaman yatar soru direkt bu aslında.

maliyeci1983, Dün

8 ine başlarsan maaş yetişir ama sornasi için ek bodro yaparlar ayın 20 ile 30 arası yatar


cagataypol
Şube Müdürü
14 Haziran 2025 23:36
arkadaşım başlama yapmadan maaş yatmaz. ilişik kesmeyi referans alamazsın. polisliği bir kenara bırak öyle bir memurluk yok. ne zaman kesersen kes kimsenin umurunda OLMAZSIN. maaşta başlama tarihin önemli. ben 1'inde 5'inde 17'sinde kestim maaş ne zaman alırım diye bir mantık yok. mehil müddetinde maaş ödenmez. para istiyorsan başlayacaksın.
selah-harzem, Dün

Başlama değil kesiş referans noktası olacak. Yani 7-8 veya 3-4'ünde kessem ne zaman yatar soru direkt bu aslında.


Baysel12
Aday Memur
15 Haziran 2025 11:41

Temmuz 16da kessek maaş yatmış olur deilmi daha sonra 15gün mehil verirlermi


cio09
Aday Memur
15 Haziran 2025 11:44
Bildiğim kadarıyla konuşuyorum engeç ayın 10 una kadar maaşlar mal müdürlüğüne veriliyor 7-8 i arası yapmaya başlıyor mutemetler ama bu il yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor
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