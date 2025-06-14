İlişik kesim tarihi ve maaş

arkadaşım başlama yapmadan maaş yatmaz. ilişik kesmeyi referans alamazsın. polisliği bir kenara bırak öyle bir memurluk yok. ne zaman kesersen kes kimsenin umurunda OLMAZSIN. maaşta başlama tarihin önemli. ben 1'inde 5'inde 17'sinde kestim maaş ne zaman alırım diye bir mantık yok. mehil müddetinde maaş ödenmez. para istiyorsan başlayacaksın.

arkadaşım başlama yapmadan maaş yatmaz. ilişik kesmeyi referans alamazsın. polisliği bir kenara bırak öyle bir memurluk yok. ne zaman kesersen kes kimsenin umurunda OLMAZSIN. maaşta başlama tarihin önemli. ben 1'inde 5'inde 17'sinde kestim maaş ne zaman alırım diye bir mantık yok. mehil müddetinde maaş ödenmez. para istiyorsan başlayacaksın.