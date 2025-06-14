Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 22:27
İlişik Kesimi ve Maaş Yatışı

Bilenler için soruyorum, Temmuz 7-8-10 öncesi gibi bir tarihte ilişik kesen memurun temmuz maaşı ne zaman yatar?


hasaahmt
Aday Memur
14 Haziran 2025 22:33
Temmuz 7 den sonra keserden ağustosta çift yatar önce kesersen 7 den önce temmuz da alırsın maaşını

maliyeci1983
Şef
14 Haziran 2025 22:51

8 ine başlarsan maaş yetişir ama sornasi için ek bodro yaparlar ayın 20 ile 30 arası yatar


selah-harzem
Şef
14 Haziran 2025 22:57

Başlama değil kesiş referans noktası olacak. Yani 7-8 veya 3-4'ünde kessem ne zaman yatar soru direkt bu aslında.

maliyeci1983, 24 dk. önce

8 ine başlarsan maaş yetişir ama sornasi için ek bodro yaparlar ayın 20 ile 30 arası yatar

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurban bayramı ödüllendirmesi2025 yılı istihdam açıklayan illerBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdilerİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİstifa mantıklı geliyor artık2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiasıx platformu #Adımız Emniyet Soyadımız Mağduriyet

Sözlük

bacaklarını kocaman açıp kaidesini de yayarak oturanlar 1 kötü insanların ortak özellikleri 4 Şu anda ruh halim 1 böcekler ve örümcekler neden kilo almaz 3 internetin yavaş olması 1 enginar 4 crops35 5 Yorum sizin 1 ermenek 1 alkollü araç kullanmak 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Gelecek Yıl Yüzde 10'lu Rakamlara UlaşacağızBeştepe'de Güvenlik ZirvesiTahran'da patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri karşılık veriyorVatandaş alışverişte kredi kartına yükleniyor: Nakit çekim geriliyor!DMM 'Kürecik radar üssünden İsrail'e bilgi aktarıldığı' iddiasını yalanladı

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı