Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Haziran 2025 23:23
İcralık memur

Arkadaşlar kimse bu duruma düşmek istemez fakat artik güç kuvvet kalmadı. Faiz yükü kredi darlığı borcu borcla kapat derken 2 bankayi geçen ay sarı bankayida bu ay odeyemeyerek muhtemelen 2 ay içinde icralık oluyorum. Bu konuda basinda böyle bir dert olan kurumu ile sıkıntı yaşayan varmi ? Bu banka avukatlari sabahtan akşama hergun arayacakmi? Banka her kredi kredi karti ek hesap için ayrimi açıyor? Kurum bunlara ne ceza verir


Seyyanendiyorbrutus
Aday Memur
15 Haziran 2025 00:00
gardiyanlarin orya yazdik yine buraya atmış başlığı admin silermisin bunu lütfen

Seyyanendiyorbrutus
Aday Memur
15 Haziran 2025 00:24
başlığı silemiyorum okuyanlar eksi versin silinsin kimse yazmasin diğer başlığa yazalım
Toplam 2 mesaj

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