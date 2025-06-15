Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı İtirazı

Daha önce uzman yardımcılıklarının yazılı sınavına girip 70 puan ortalamayı kıl payı kaçıran (69 ve 69.5 gibi) veya herhangi bir oturumdan 60 alması gerekirken yine kıl payı kaçıran (58,59 gibi) arkadaşlar var mıdır forumda acaba? İtirazda bulunan oldu mu olduysa süreç nasıl işledi merak ediyorum. Başıma böyle bir olay geldi de itiraz etsem sonuç alabilir miyim diye düşünüyorum.

Daha önce uzman yardımcılıklarının yazılı sınavına girip 70 puan ortalamayı kıl payı kaçıran (69 ve 69.5 gibi) veya herhangi bir oturumdan 60 alması gerekirken yine kıl payı kaçıran (58,59 gibi) arkadaşlar var mıdır forumda acaba? İtirazda bulunan oldu mu olduysa süreç nasıl işledi merak ediyorum. Başıma böyle bir olay geldi de itiraz etsem sonuç alabilir miyim diye düşünüyorum.