KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2025 01:00
Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı İtirazı
Daha önce uzman yardımcılıklarının yazılı sınavına girip 70 puan ortalamayı kıl payı kaçıran (69 ve 69.5 gibi) veya herhangi bir oturumdan 60 alması gerekirken yine kıl payı kaçıran (58,59 gibi) arkadaşlar var mıdır forumda acaba? İtirazda bulunan oldu mu olduysa süreç nasıl işledi merak ediyorum. Başıma böyle bir olay geldi de itiraz etsem sonuç alabilir miyim diye düşünüyorum.

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