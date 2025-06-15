Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 01:11
Artvin atama 2025
Artvin hakkında bilgi

Çok Yazılan Konular

Kurban bayramı ödüllendirmesiİcralık polisler2025 yılı istihdam açıklayan illerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÖzel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiasıBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdilerİstifa mantıklı geliyor artıkÇakma 12-36 ile her gün çalışmakMazeret ataması 2025X'te #polisçözümbekliyor etkinliği

Sözlük

uykusuzlar kulübü 1 sürekli kavga eden çift 2 Şu anda ruh halim 1 israil 1 11A 3 en güzel aşk zor olandır 1 kötü insanların ortak özellikleri 4 günün filmi 4 Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 1 özür dilemekte zorlanan insan 3

Son Haberler

2013 Yılında 5510 Kapsamında Memur Olan Eyt Kapsamına Nasıl Girer?Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dilediİran Karşı Atağa Geçti! Füzeler AteşlendiCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştüİran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması