Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 07:23
Çözger Raporu ile 2. Kez Atama
Merhaba! Çocuğumun raporu ile eksik kalan şark hizmetini tamamlamak için mazeret kullanarak doğu iline tayin oldum. Burada şark hizmetimi tamamladım. şimdi aynı mazeretle başka bir ile 2 kez mazeret ataması yapılabilir mi. hiç yapan oldu mu

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