Çözger Raporu ile 2. Kez Atama

Merhaba! Çocuğumun raporu ile eksik kalan şark hizmetini tamamlamak için mazeret kullanarak doğu iline tayin oldum. Burada şark hizmetimi tamamladım. şimdi aynı mazeretle başka bir ile 2 kez mazeret ataması yapılabilir mi. hiç yapan oldu mu

Merhaba! Çocuğumun raporu ile eksik kalan şark hizmetini tamamlamak için mazeret kullanarak doğu iline tayin oldum. Burada şark hizmetimi tamamladım. şimdi aynı mazeretle başka bir ile 2 kez mazeret ataması yapılabilir mi. hiç yapan oldu mu