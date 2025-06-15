Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Haziran 2025 09:32
Uzman hekim olduktan sonra kademe düşürülmesi sorunu?

Yökte araştırma görevlisi iken 2914 kanun madde 7-8 e istinaden senede bir kademe tarfisi alıyorduk ve 4/1 ile mezun oldum. Zorunluda doğu illerinden birine çıktım ama başlangıç yapınca 4/3 olarak başladım. İl sağlıktaki arkadaş ?üniverste fazladan terfi vermiş biz hep siliyoruz onları zaten? diyerek memuriyete başladığım tarihten hesap yapıldığını söyledi.

Sorum şu, kazanılmış hak? Araş.gör iken kıdem terfilerimiz 657 de neden silinir, daha önce de 2914 te geçmeyen hükümler için zaten 657 ye tabi idik. etrafımda böyle çok örnek var ama bilgi alamadım, herkes napalım 1-2 sene daha çalışacağız diyor. Tamam çalışalım zaten çalışıyoruz da kıdemi niye siliyorsun? Nöbetidir acilidir sürünürken kazandığımız bir hak bu yasada verilmiş.

Memur arkadaş 2 sene kal burda 1 kademe alırsın diyor da, benim terfilerim silinmese zaten şimdi 3/2 olacaktım.

Doğrusu nedir bu işin? Dava açmayı düşünüyorum

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