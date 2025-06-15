Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


15 Haziran 2025 10:10
Vakıfbank Yapılandırma
Merhabalar; 3 kredi ve ek hesaptan yapılandırmaya gitmek zorunda kaldım gecikmiş ödemem vardı ve banka yapılandırma teklifi açmış ancak en fazla 12 ay yapıyor ve aylık ödemem güncel maaşımın 2.5 katı fazla neredeyse yani yapılandırma taksitlerini karşılayamayacak durumdayım..Bankayla görüştüğümde "Bddk bizimde elimizi kolumuzu bağladı sizin durumunuzda çok insan var verebilceğim tek tavsiye e devletten bddkya yazı yazıp maaşının 1/4 kesilmesini sağlamak bddk umarım yakın zamanda bi düzenleme çıkarırda bizde yardımcı oluruz"dedi. Sorum şu icraya düşüp evime icra memuru falan gelsin istemiyorum ailemle yaşıyorum benim üzerime herhangi bir şey yok...bu 1/4 kesinti durumunu yaptırsam baya uzun bi süre kesilmesi lazım 2 senelik borcum 10 senede anca biter. Ve bildiğim kadarıyla bu 1/4 kesintiside 3-4 ay oluyomuş sonra avukata veriormuş banka galiba avukatta sıkıntı diyorlar ne yapmam lazım bilgisi olan varmı yapılandırmayı 24 ay yaptırabilseydim bir sorunum olmayacaktı..

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