KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Haziran 2025 11:35
2025 Bilişim Teknolojileri Mülakata Çağrılan 166 aday sıralama grubu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

(Teknik Eğitim Fakültesi ve ilgili Mühendislik mezunları)

BÖTE DEĞİL

MÜLAKAT SÖZLÜ SINAV puan sıralaması ve Atama sürecini takip ettiğimiz ve yardimlastigimiz yeni grubumuz bulunmaktadır.

Yeni gruba gelmek isteyen öğretmenlerimiz ulaşabilir özelden ulaşabilirsiniz buradan paylaşamıyoruz....

Bilişim Teknolojileri mülakat için başvuran 166 kişiyi arıyoruz.

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