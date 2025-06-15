Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 12:21
Tıbbi sekreter neden polisten fazla alıyor?

Çok merak ediyorum doktor kadar mı sorumlulukları var hemşire kadar mı ? Polis kadar mı can güvenlikleri yok ?


Shakiseekk
Aday Memur
15 Haziran 2025 12:22
baştakiler polis sevmiyor ondan

karabatak28
Aday Memur
15 Haziran 2025 12:29
çükü o nun işi önemli senin işin tırt

karabatak28
Aday Memur
15 Haziran 2025 12:31
dostum malesef buğün bu duruma geldi maaşlar mesleği bitirdim ben ama 95 yalında mesleğe başladığımda bu durumlara düşeceğimi bilsem hemen uzman çavuş olurdum azından

pm1921
Aday Memur
15 Haziran 2025 12:42
senin başındakiler sağolsun ne diyelim

Kraltutsak
Aday Memur
15 Haziran 2025 12:55

Polisten az alan sadece emekliler ve asgari ücretliler kaldı


yakışıgım
Şube Müdürü
15 Haziran 2025 13:10

Sorunumuz bu mu şimdi isterse 500 bin alsinlar ben kendime bakarım benim hakkım bile isteye yeniliyor köle muamelesi görüyorum bana ya çalıştığımin karşılığını versin yada memur saati kadar calistirsin hükümet buna ses çıkarın


sergeyeviç
Aday Memur
15 Haziran 2025 13:28

artık polisten az alan yok ki


Yigido155
Aday Memur
15 Haziran 2025 13:51

Üstelik çalışma saatleri bize göre çok az


Yorgunadam34
Aday Memur
15 Haziran 2025 14:12

Herkes az alıyor ama polis en en en az alıyor neyse fazla birsey yazmayayım


Tykk
Aday Memur
15 Haziran 2025 14:34

X teki etkinliklere devam, sesimiz duyuluna kadar


Tykk
Aday Memur
15 Haziran 2025 14:36

Bir zamanlar polis en yüksek alan maaştı.nerdeen nereye, sahipsiz olunca maaş düşmüş yetmemiş kimin umurunda

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurban bayramı ödüllendirmesiİcralık polisler2025 yılı istihdam açıklayan illerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÖzel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiasıBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdilerX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)İstifa mantıklı geliyor artıkMazeret ataması 2025Çakma 12-36 ile her gün çalışmak

Sözlük

sinir uçlarıyla oynamak 1 magnolia tatlısı 1 güne bir söz bırak 2 sulugöz 2 özür dilemekte zorlanan insan 3 günaydın sözlük 6 Bi Mola Yarışma Anketi 2 gecekuşu 1 crops35 1 israil iran savaşı 4

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldıİran, 7 üst düzey komutanın İsrail saldırılarında öldüğünü doğruladıLGS kapsamındaki sınavın soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandıKayseri'de keneden üçüncü ölümPsikiyatrik gerekçe ile memur yapılan polisin tekrar atanma talebine ret

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması