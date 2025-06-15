Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 12:21
Tıppı sekreter neden polisten fazla alıyor?

Çok merak ediyorum doktor kadar mı sorumlulukları var hemşire kadar mı ? Polis kadar mı can güvenlikleri yok ?


Shakiseekk
Aday Memur
15 Haziran 2025 12:22
baştakiler polis sevmiyor ondan
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