Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Haziran 2025 14:57
E sınav modülü açılmıyor

Başlıkta da belirttiğim üzere mebbis üzerinden e sınav görevi isteme mıdülü açılmıyor. Sürekli ana sayfa açılıyor Belge tebellüğ sayfasına. Sebebi nedir? Sizde de durum aynı mı?

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