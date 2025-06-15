Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Haziran 2025 15:27
Adalet Bakanlığı 2025 Alımı
Alım nerde kaldı arkadaşlar. Promosyona yetişelim.

katipedi
Aday Memur
15 Haziran 2025 16:17

Atanmadan promosyonu mu düşünüyorsun? :)

Toplam 1 mesaj

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