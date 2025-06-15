Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Haziran 2025 16:31
Müdür yardımcılığı dan istifa eden öğretmenin durumu

MADDE 37- (1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bukurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmedenönceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanır. Diyor.

Peki ilçede de açık yoksa süreç nasıl ilerliyor bilgisi olan var mı?

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