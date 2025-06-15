Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Haziran 2025 16:31
Müdür yardımcılığından istifa eden öğretmenin durumu

MADDE 37- (1) Yöneticilik görevinden;

a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması hâlinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bukurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmedenönceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanır. Diyor.

Peki ilçede de açık yoksa süreç nasıl ilerliyor bilgisi olan var mı?


bahçesaray
Şef
15 Haziran 2025 17:10
başka bir ilçe

symphony19
Aday Memur
16 Haziran 2025 02:12
hangi ilçe. mdr yrdlığını yaptığı ilçede boşluk varsa mesela??
bahçesaray, Dün
başka bir ilçe

bahçesaray
Şef
16 Haziran 2025 09:12
ilk önce öğretmenlik yaptığı ilçe, yer yoksa başka bir ilçe
symphony19, Bugün
hangi ilçe. mdr yrdlığını yaptığı ilçede boşluk varsa mesela??

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
16 Haziran 2025 13:28

Idarecilige gecmezden önce son çalıştığınız okula gidersiniz.Oradaki kadronuz dolmuşsa idarecilik yaptığınız ilçede boş bir kadroya o da yoksa sizin seçeceğiniz boş normu olan başka ilçede bir okula o da yoksa idarecilik yaptığınız ilçenin normunda boş kalırsınız.


goner
Daire Başkanı
16 Haziran 2025 21:25

Geçtiğimiz yıl müdür yardımcılığından istifa ettim.Bir önceki eğitim kurumumda boş norm olmadığı için oraya gidemedim. Çalıştığım ilçede sadece proje okulları boştu, oralara gidemeyeceğim söylendi. Ve istifanız kabul edilmez dendi. Zorla çalıştırılamam herhalde diye düşünürken neyse ki merkeze bağlı uzak bir köy okulunda ihtiyaç olunca oraya geçtim. Yoksa istifa etmek istediğim halde zorla idareciliğe devam ettireceklerdi beni.

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