Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Haziran 2025 20:49
2025 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme

Yönetmelikte Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 ? (2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özeleğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Bu bağlamda Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe ve Rehberlik ve Araştırma Merkezine eğer ilgili branşlardan başvuran olmaz ise fen bilimleri öğretmeni müdür olarak atanabilir mi ?

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