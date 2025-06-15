Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 21:20
terör tazminat
19 günlük izinde ne kadar kesilir 8000 TL uzerinden

Solotürk0123
Aday Memur
15 Haziran 2025 21:44
Terör 1 ay geriden gelir çalıştığın gün kadar ödenir 1 ayda 20 kez ise geldiğini düşün 19 günde 13 kez kaçırdığını düşün farazi konuşuyorum 4500 tl gibi kesilir 3500 tl civarı yatar

SszPls
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:03
bu beyin size fazla krallar böyle şeyleri heryerde yazmayın milleti uyandırmayın

demirsa
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:03

Polisin hale bak kucucuk paranın kusuratını hesaplar hale getirlmiş


Dnipro06
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:06
şaka mı bu başlık

Solotürk0123
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:12
Devrem bu akil fazla mi eksik mi bilmem ama adma merak etmis bilmiyor sormuş cokta saapmamak lazim
SszPls, 1 saat önce
bu beyin size fazla krallar böyle şeyleri heryerde yazmayın milleti uyandırmayın

spartalı77
Şef
15 Haziran 2025 22:28
yahu adam neyi merak etmiş neyi bilmiyor. çarpma bölme bilmiyorsa telefonunda var. oturacak aldığı tazminatı kaç gün üzerinden yatıyorsa ona bölecek. izinli gün sayısını çarpacak. git tsk nın sayfaya bak. meb e bak. böyle ucuz sorular yok. ama birde bize bak.
Solotürk0123, 53 dk. önce
Devrem bu akil fazla mi eksik mi bilmem ama adma merak etmis bilmiyor sormuş cokta saapmamak lazim

Solotürk0123
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:30
Devrem emin ol oralar daha kötü acilmasa daha iyi ama acmis yardımcı olmak gerek neyse hepiniz kalin sağlıcakla devrelerim
spartalı77, 37 dk. önce
yahu adam neyi merak etmiş neyi bilmiyor. çarpma bölme bilmiyorsa telefonunda var. oturacak aldığı tazminatı kaç gün üzerinden yatıyorsa ona bölecek. izinli gün sayısını çarpacak. git tsk nın sayfaya bak. meb e bak. böyle ucuz sorular yok. ama birde bize bak.

spartalı77
Şef
15 Haziran 2025 22:30
teşekkür ederim devrem.
Solotürk0123, 35 dk. önce
Devrem emin ol oralar daha kötü acilmasa daha iyi ama acmis yardımcı olmak gerek neyse hepiniz kalin sağlıcakla devrelerim

Solotürk0123
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:32
Eyvallah devrem
spartalı77, 35 dk. önce
teşekkür ederim devrem.

Karakartal11
15 Haziran 2025 22:42

.


Nick2791
Aday Memur
15 Haziran 2025 22:44
yaw söyle idari bürona o bile bilir bunu

Karakartal11
15 Haziran 2025 22:49

Şeflerim tayinim çıktı eşim özel sektörde çalışıyor sigortalı harcırahta eşime yol parası mı


Karakartal11
15 Haziran 2025 22:50

Yol parası yatar mı

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