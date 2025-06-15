Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Haziran 2025 21:51
3. Doğu görevi süresini bitirmezsek ilişik kesemez miyiz?
3. doğu görev süresi bitmeden geçici görevle başka ile atandığımızda zaman doğu il süresini bitirmemiz mi gerek? Bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim şimdiden teşekkürler

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